publié le 24/10/2019 à 16:08

L'affaire suscite un véritable émoi au Portugal. Le petit Rodrigo, né le 7 octobre dernier, a vu le jour bébé est né sans visage, sans nez, sans yeux, avec une partie seulement de son crâne. Des malformations majeures que ses parents ont découvertes lors de l'accouchement à l'hôpital Sao Bernardo à Setubal, à une quarantaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Pourtant, la grossesse de la maman de Rodrigo était normalement surveillée.



Le docteur Artur Caravalho, qui la suivait dans une clinique privée à Setubal, a été suspendu par l'Ordre des médecins du Portugal, sous la pression de l'opinion publique. Il avait réalisé les trois échographies obligatoires sans déceler le moindre problème. Alerté une première fois sur une possible anomalie du fœtus au sixième mois de la grossesse lors d'une échographie plus poussée, réalisée à l'initiative des parents, l'obstétricien les rassure.

"Il a expliqué que parfois certaines parties du visage ne sont pas visibles" lors des échographies "lorsque le bébé a le visage collé contre le ventre de la mère", a raconté Joana Simao, soeur de la mère, à la chaîne de télévision TVI 24.

De "forts indices" de négligence

Le médecin, suspendu pour six mois mardi soir à l’unanimité par le conseil de discipline de l'Ordre des médecins, était déjà visé par six autres plaintes dont la plus ancienne remonte à 2013. Le conseil de discipline a décidé d'ouvrir une enquête après que cette naissance a fait la une des journaux.

La justice enquête également sur cette affaire suite à une plainte déposée par les parents contre le médecin. "Il y a de forts indices" de négligence de la part du docteur Artur Carvalho, qui "pourront conduire à une sanction disciplinaire", a déclaré mercredi Alexandre Valentim Lourenço, président du conseil de l'Ordre des médecins pour la région Sud.

Face à l'impact de cette affaire qui "a des répercussions sur la réputation des médecins" et "pour rassurer les femmes enceintes" cette suspension était nécessaire pour évaluer les plaintes dont certaines "sont longues car très complexes", a-t-il expliqué à la télévision publique RTP.

Le petit Rodrigo est toujours hospitalisé à Setubal dans le service de pédiatrie de l'hôpital où il est né.