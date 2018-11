publié le 26/11/2018 à 23:38

C'est le 27ème cétacé échoué sur les plages de l'île de Beauté cette année. Lundi matin, les habitants de Galéria en Haute-Corse ont découvert sur leur plage, un cachalot de douze mètres de long et d'environ dix tonnes, selon le maire Jean-Marie Seite.





"C'est un jeune cachalot subadulte puisqu'à maturité sexuelle, ces cétacés font entre 14 et 16 mètres de long", a précisé à l'AFP Catherine Cesarini, cétologue et responsable pour la Corse du réseau national Echouage (RNE) qui ignore encore les causes de sa mort. "On va rechercher par les prélèvements effectués énormément d'informations. Le contenu stomacal va nous permettre d'avoir plus d'informations sur le régime alimentaire et éventuellement sur des pollutions", a-t-elle détaillé.

"Seulement 10% des animaux qui meurent arrivent jusqu'à la côte", a indiqué la spécialiste qui rappelle qu'il ne faut pas toucher la dépouille qui peut être porteuse de maladies potentiellement transmissibles à l'homme.