publié le 13/03/2019 à 13:05

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, doit annoncer ce mercredi 13 mars un moratoire sur les exécutions qui bénéficiera aux 737 détenus dans le "couloir de la mort" de cet État, le plus grand contingent aux États-Unis.



"La peine de mort est incompatible avec nos valeurs fondatrices et atteint au plus profond l'idéal que représente le fait d'être Californien", doit dire M. Newsom, un démocrate, dans un discours dont des extraits ont été transmis à la presse. "Tuer autrui de manière intentionnelle, c'est un tort. Et en tant que gouverneur, je n'autoriserai l'exécution d'aucun individu", ajoute cet adversaire de longue date de la peine de mort, qui dirige la Californie depuis janvier.

Le gouverneur va signer un décret mettant fin au protocole d'injection mortelle prévu dans l'État et ordonnant la fermeture de la salle des exécutions à la prison de San Quentin près de San Francisco.

La peine de mort interrompue dans 21 États sur les 51

Les prisons californiennes hébergent un quart de tous les condamnés à mort aux États-Unis, selon le bureau du gouverneur. La dernière exécution dans l'État remonte à 2006. Sur les 737 condamnés à mort en Californie, 25 ont épuisé toutes les voies de recours possibles.



La Californie rejoindra ainsi le Colorado, l'Oregon et la Pennsylvanie dans la liste des États ayant décrété un moratoire sur les exécutions, en plus des vingt qui ont aboli la peine de mort dans leur législation.



"Le gouverneur Newsom a fait preuve d'un grand courage et d'autorité en mettant fin à la pratique cruelle, coûteuse et injuste consistant à exécuter des prisonniers", s'est félicitée Alison Parker, directrice pour les États-Unis de l'organisation Human Rights Watch. "Les Californiens peuvent être fiers que leur État se soit engagé à mettre fin au meurtre légitimé par l'État et à respecter les droits de l'homme", a-t-elle ajouté.



Selon le décompte de Human Rights Watch, l'application de la peine capitale aux États-Unis est en nette baisse ces dernières années, avec 25 exécutions en 2018 contre 98 en 1999. Trois condamnés à mort ont été exécutés dans tout le pays depuis le début de 2019.