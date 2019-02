publié le 22/02/2019 à 10:31

"Toi qui entres ici abandonne toute espérance". On aurait pu graver cette phrase au fronton du pénitencier de Florence. Pas en Toscane, non, dans le Colorado. C'est là, dans la prison la plus impitoyable des États-Unis, surnommée l’Alcatraz des Rocheuses ou encore le Trou de l’enfer, que le trafiquant de drogue El Chapo va être incarcéré en juin.



À son arrivée, il sera placé au niveau 0, l'unité la plus sécurisée. Un seul appel téléphonique par mois, pas de visite, pas de télévision, pas de courrier et pas de cantine. Au bout de six mois ou un an, il pourra peut-être passer au niveau supérieur qui permet de gagner des coups de téléphone ou un téléviseur (à programme déterminé). Mais pour cela il faut cumuler des "jours bonus" pour bonne conduite.

Après quelques mois de solitude extrême et d’ennui, les détenus, même les plus solides, commencent à perdre la raison. Hallucinations, panique, dépression, certains développent des épisodes psychotiques, soignés à coups de molécules. Cet isolement de longue durée, c'est un substitut à la peine de mort. Des avocats et des organisations internationales déposent régulièrement des recours, en vain.