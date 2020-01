publié le 10/01/2020 à 03:33

Les États-Unis ont été secoués ces dernières années par une série de scandales de pédophilie, dans l’Église catholique mais pas seulement. L’Église mormone n'a pas échappé au phénomène, assure le Washington Post jeudi 8 janvier, en dénonçant à la justice un homme de 43 ans qui, dans le secret de la confession, avait avoué en 2016 avoir abusé d’un enfant dans l'Oregon.

Timothy Samuel Johnson a depuis été arrêté, jugé et condamné à 15 ans de prison. Sauf que son épouse réclame aujourd'hui près de 9.5 millions de dollars (8.5 millions d'euros).

à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, l'autre nom de la doctrine religieuse.

Plutôt que d'en faire part à la police, Kristine Johnson, à qui son mari venait d'avouer l'agression sexuelle, lui avait alors conseillé de s'en remettre à leur paroisse. Ce que fît Timothy Samuel Johnson en se confessant à un "conseil" constitué de plusieurs personnes.

Un "abus de confiance"

Une attitude qui ne surprend pas Bill Brandt, l'avocat de Kristine Johnson, pour qui les Mormons "croient fermement qu'ils peuvent mieux gérer leurs paroissiens que les forces de l'ordre". Mais l'un des membres de ce conseil va finalement signaler ce crime à la justice.

Et en 2017, Timothy Samuel Johnson est arrêté et inculpé d' "agression sexuelle sur mineur", laissant sa femme élevée seule et sans ressource, leurs cinq enfants. "L'impact a été dévastateur, émotionnellement et financièrement", affirme l'avocat qui attaque aujourd'hui l'Église mormone pour "abus de confiance".