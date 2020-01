Pédophilie, décès suspects... Quand les crimes ont lieu à l'hôpital

publié le 08/01/2020 à 12:12

Scandales en série dans le monde hospitalier, qui depuis plusieurs mois, est secoué par une succession d’affaires très graves. L’été dernier, on apprenait qu’un médecin de Jonzac, ancien chirurgien, était renvoyé devant les assises pour des actes pédophiles. Durant plusieurs années, ce spécialiste en chirurgie viscérale, incarcéré depuis 2017, aurait agressé sexuellement plus de 200 enfants. Cet homme de près de 70 ans a été démasqué grâce aux révélations d'une petite fille de 6 ans.



À Besançon, un anesthésiste est actuellement mis en examen pour 24 tentatives d’empoisonnements ayant causé, entre 2008 et 2017 plusieurs morts chez ses patients. Des accusations qu’il nie catégoriquement, mais la justice est persuadée qu’il s’agit bien de meurtres avec préméditation.



Enfin, un autre chirurgien, orthopédiste cette fois, est actuellement mis en cause à Grenoble, pour de très nombreuses opérations ratées. On parle de plusieurs dizaines de patients depuis des années.



On ne peut pas ne pas s’interroger devant ces véritables scandales. Comment ces dérives ont-elles pu échapper aux autorités pendant tant d’années ?

Nos invités

Thibault Solano, journaliste à L’Express. Il a publié un article fin octobre sur les crimes à l’hôpital.

du barreau de Saintes avocate, avocate de la famille d’une victime âgée de 5 ans.

Maître Frédéric Berna, bâtonnier au Barreau de Nancy et avocat d’une quarantaine de parties civiles dans l'affaire du Dr Péchier.