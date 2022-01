Pays-Bas : un footballeur officialise sa relation avec une arbitre

Le joueur néerlandais Jeff Hardeveld et sa nouvelle copine, l'arbitre Shona Shukrula

"C'est officiel", écrit la jeune femme sur Instagram. Le défenseur du FC Emmen, actuellement 3e de la deuxième division néerlandaise, Jeff Hardeveld a débuté l'année 2022 par un voyage à Rome, en compagnie de sa nouvelle petite amie, arbitre de profession. Celle-ci a officialisé cette nouvelle relation sur son compte Instagram.

Tout a commencé le 13 août 2021. Le FC Emmen joue à domicile contre le FC Feyenoord. Pour Jeff Hardeveld, qui évolue en tant que latéral gauche, la soirée se passe relativement mal. Son équipe s'incline sur le score d'un but à zéro et il écope en plus d'un carton rouge. C'était sans compter sur sa rencontre avec Shona Shukrula, qui opérait alors comme quatrième arbitre.

Selon De Telegraaf, ce match marque la première rencontre entre les deux protagonistes. La jeune femme, Shona Shukrula, est arbitre au sein de la Fédération de football des Pays-Bas depuis 2009. Depuis le début de la saison, elle opère fréquemment en tant que quatrième arbitre. Cinq mois après le carton rouge de Jeff Hardeveld, les deux tourtereaux sont désormais en couple.