États-Unis : d’une épingle à un ordinateur, elle réussit à acquérir une maison avec du troc

Tout a commencé avec une épingle à cheveux. Demi Skipper, une Américaine de 29 ans, s’est lancée dans le projet "Trade Me" pour tenter d’acquérir un jour une maison en troquant des objets, raconte un article du quotidien Ouest France. Suivie par 5 millions d’abonnés sur son compte TikTok, et après un an et demi de trocs, la jeune femme a réussi à échanger une caravane équipée de panneaux solaires avec une maison située dans l'État du Tennessee.

Demi Skipper et son mari, qui habitent à San Francisco, ont déjà des projets pour leur nouvelle acquisition qu’ils envisagent de rénover. Ensuite, ils aimeraient "la troquer à une personne dans le besoin". Et pas à n’importe quel prix : un don qui se ferait en échange... d’une épingle à cheveux.

De fait, cette Américaine ambitieuse avait d’abord choisi de troquer ce petit objet presque sans valeur contre des boucles d’oreille. Après plusieurs échanges, elle parvient rapidement à récupérer une voiture contre un smartphone, puis une carte cadeau de luxe contre trois tracteurs, détaille le Huffpost. Enfin, sa dernière acquisition, une caravane avec des panneaux solaires, lui a permis d'obtenir une maison, située près de Nashville.

"Je n'arrive pas à y croire. Un an et demi à échanger une simple épingle à cheveux jusqu'à ce que j'obtienne une maison... et je l'ai fait. Et regarde ça ! Cela vous montre juste que c'est possible", s’est-elle réjouie dans une vidéo publiée sur son comte TikTok.

Pour rappel, la jeune femme, qui s’était donnée cinq ans pour atteindre son objectif, s’est inspirée de de la méthode du blogueur Kyle MacDonald. Après 14 échanges, il avait réussi à dénicher une maison en 2006. Et ce, en commençant par le troc d’un trombone rouge.