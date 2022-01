"Canard", "Kaleesy", "Renesmée"... Les prénoms les plus insolites donnés en 2021

Certains parents ont redoublé d'imagination au moment de choisir le prénom de leur enfant né l'an dernier. Certaines communes ont d'ores et déjà publié la liste des prénoms les plus donnés en 2021, comme Paris, Brest ou Le Havre, où trônent respectivement Louise et Gabriel, Arthur et Emma, Jade et Naël. Pour l'heure, l'Insee n'a pas encore dévoilé de bilan national mais certaines villes ont vu naître des bébés aux prénoms pour le moins atypiques.

Ainsi, selon France Bleu, à Périgueux en Dordogne, un petit "Canard" est né en 2021. Dans cette même commune, on retrouve également des références culturelles assez osées comme Kaleesy, personnage de la série Game of Thrones, Renesmée comme dans Twillight ou Vaïana, prénom de l'héroïne du film Disney.

Du côté de Cherbourg dans la Manche, on retrouve Anakynn, référence à Star Wars. Une petite Dua, comme la chanteuse Dua Lipa, ou encore un petit Keanu, comme l'acteur de Matrix Keanu Reeves ont également vu le jour à Draguignan dans le Var.