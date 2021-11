Nord : une équipe de foot perd et appelle la police pour tester l'alcoolémie l'arbitre

Crédit : Thinkstock by Getty Images

C'est un fait insolite plutôt rare, mais de plus en plus répandu. Alors que le nombre d'agressions des arbitres a atteint un record cette saison dans le monde amateur, l'équipe de Maing, dans le Nord, a décidé d'appeler la police après une rencontre qu'elle a perdue dimanche 21 novembre (1-2), afin de soumettre l'arbitre de la rencontre à un test d'alcoolémie.

Les faits, rapportés par La Voix du Nord, se sont déroulés au moment où l'entraineur de l'équipe perdante devait signer la feuille de match dans le vestiaire de l'arbitre :"L'entraîneur dit que ça sent l’alcool et qu’il ne signera pas tant que je n’aurai pas soufflé dans le ballon", a témoigné l'officiel Aymeric Steu, 27 ans.

Lors de la 80e minute de jeu, l'équipe de Maing mène pourtant (1-0) mais une décision va faire basculer la rencontre : alors que l'attaquant de l'équipe se dirige vers le but, il s'écroule dans la surface, "d’où je suis, j’estime qu’il n’y a pas faute", explique l'arbitre. Sur le contre, l'équipe adverse égalise et le gardien de Maing insulte Aymeric, contraint de sortir le carton rouge. En infériorité numérique, l'équipe s'incline finalement et perd ses nerfs.

Arrivée sur les lieux, la police affirme qu'elle n'a pas le droit de soumettre l'arbitre à un test de dépistage. Mais l'homme en noir souhaite absolument souffler pour être lavé de tous soupçons. Le test se révélera être négatif. "Mon coach m’a assuré que ce n’était pas lui qui avait appelé la police", a assuré le président du club qui n'était pas sur les lieux ajoutant que "s’il y a eu des faits graves contre l’arbitre et qu’il y a des sanctions, on assumera ce qu’il faut assumer".