Pauvreté : le gouvernement italien met fin à son revenu de citoyenneté

Une fête du Travail particulière. Le gouvernement italien va mettre fin à son "revenu de citoyenneté", l'équivalent du RSA en France, a annoncé la leader d'extrême droite, Georgia Meloni ce lundi 1er mai. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans atteint les 22 %, la présidente du Conseil des ministres souhaite inciter les jeunes à travailler.

L'an dernier, le revenu de citoyenneté a permis à plus d'un million et demi de foyers italiens, soit près de 4 millions de personnes, de toucher 550 euros par mois pour vivre. Ce ne sera bientôt plus le cas, car le gouvernement Meloni trouve cette mesure trop coûteuse et y voit un instrument d'assistanat. "Nous faisons la différence entre ceux qui ne peuvent pas travailler et ceux qui sont capables de travailler", a-t-elle justifié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, le revenu de citoyenneté sera donc remplacé par un chèque d'inclusion aux conditions plus strictes. Le président du Mouvement Cinq étoiles, Giuseppe Conte, a dénoncé une mesure criminalisant les pauvres. Comme un symbole, les syndicats se sont donc réunis pour leur manifestation du 1ᵉʳ mai à Potenza, dans le sud du pays, où se concentre la majeure partie des bénéficiaires du revenu de citoyenneté.

