publié le 04/02/2020 à 07:15

En pleine campagne présidentielle, Philippe Corbé est allé à la rencontre des électeurs de Pennsylvanie. Dans cet État touché de plein fouet par la désindustrialisation s’était jouée l’élection de Donald Trump en 2016, grâce notamment au vote ouvrier. Les démocrates doivent désormais convaincre cette "working-class" de voter pour leur candidat en 2020.

Et rien ne semble d’ailleurs encore joué. Duane est enregistré comme démocrate et a voté Obama en 2008 et 2012. En 2016, il a choisi au dernier moment de voter Trump. Dans sa quincaillerie, il confesse "un vote protestataire". Frank a lui travaillé pendant 32 ans dans une aciérie, comme son père et son grand père, et se dit prêt à voter Bernie Sanders.

Ces territoires industriels, impactés par la mondialisation, la numérisation, et qui ont placé leurs espoirs dans le milliardaire new-yorkais il y a quatre ans, seront sans doute de nouveau la clé du scrutin le 3 novembre prochain.

