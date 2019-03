Panne d'électricité au Venezuela : faute de dialyse, 15 patients décèdent

publié le 10/03/2019 à 04:49

Le Venezuela s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Depuis plus de 48 heures, le pays est paralysé par une panne géante d'électricité. Et celle-ci a des conséquences dramatiques : quinze patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse.



"Entre hier et aujourd'hui, nous avons enregistré 15 décès dus à l'absence de dialyse. Neuf de ces décès ont été enregistrés dans l'état de Zulia, deux dans l'état de Trujillo et quatre à l'hôpital Pérez Carreño de Caracas", a indiqué à l'AFP Francisco Valencia, directeur de la Coalition des organisations pour le droit à la santé et à la vie (Codevida).

"La situation des personnes souffrant d'insuffisance rénale est très difficile, critique. Nous parlons de 95% des unités de dialyse, qui pourraient atteindre aujourd'hui 100%, paralysées en raison du manque d'électricité", a-t-il poursuivi. "Dans les quelques unités de dialyse où il y avait des générateurs électriques, il est devenu difficile de les remettre en marche faute de carburant", a ajouté Francisco Valencia.

Depuis jeudi 7 mars dans l'après-midi, les Vénézuéliens sont confrontés à la pire panne d'électricité de l'histoire du pays, que le gouvernement attribue à une "guerre électrique" menée selon lui par les États-Unis et par le chef de file de l'opposition Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier.