Privé d'électricité, le Venezuela s'enfonce dans la crise

et AFP

publié le 09/03/2019 à 04:30

Frontières fermées, rues désertes, coupures d'eau, vols annulés, hôpitaux au ralenti, pillages... Le Venezuela est plongé dans le chaos vendredi 8 mars par une panne géante d’électricité.



Ainsi, la journée de travail et les cours ont été suspendus "afin de faciliter la remise en service de (la distribution de) l'électricité dans le pays, victime de la guerre impérialiste sur l'électricité", a écrit sur Twitter la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez.

Les lignes téléphoniques et internet ont aussi été interrompues, ainsi que la distribution de l'eau dans les immeubles, assurée par des pompes électriques. À l'aéroport de Maiquetia, qui dessert Caracas, des dizaines de personnes, dont beaucoup accompagnées de jeunes enfants, attendaient la reprise des vols dans le noir.

La fragile économie du Venezuela est impactée. Les habitants ne peuvent pas retirer d'argent aux distributeurs et les banques sont restées fermées vendredi. Dans ce pays où l'inflation est hors de contrôle, les transactions électroniques, suspendues, sont indispensables, y compris pour les achats courants comme le pain.

Un "sabotage"

Selon la presse locale, 22 des 23 Etats du pays ainsi que la capitale sont affectés. Le courant est revenu partiellement vendredi après-midi dans certains quartiers de Caracas avant d'être coupé à nouveau. L'origine de la panne n'est pas encore connue.



Sous pression, le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce un "sabotage" ourdi par les États-Unis. Le ministre de la Défense Vladimir Padrino a qualifié cette panne d'"agression délibérée" des Américains et a annoncé un "déploiement" de l'armée, lors d'une déclaration sur la télévision d'Etat VTV.



De son côté, Juan Guaido, l'opposant autoproclamé président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays, a attribué la panne à l'incurie du gouvernement en place et a de nouveau appelé les Vénézuéliens à défiler samedi 9 mars.