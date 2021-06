Otan : Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour un sommet et une réunion UE-USA

Joe Biden a été accueilli par le Premier ministre belge Alexander De Croo à l’aéroport militaire Melsbroek de Bruxelles, le 13 juin 2021, avant le sommet de l’OTAN et le sommet UE-États-Unis.

et AFP

publié le 14/06/2021 à 05:01

Joe Biden est arrivé Bruxelles dimanche 13 juin dans la soirée pour participer à un sommet de l'Otan qui débutera lundi 14 juin. Une réunion entre le président américain et les présidents des institutions de l'Union européenne est prévue mardi 15 juin avant une rencontre avec le président russe à Genève mercredi 16 juin.

Après avoir quitté son premier sommet du G7 qui se tenait à Carbis Bay en Angleterre, son avion s'est posé à l'aéroport militaire de Melsbroek à Bruxelles à 20h49. Joe Biden a été accueilli par Alexander De Croo, le Premier ministre belge. Il a ensuite rejoint l'ambassade des États-Unis à Bruxelles où il va loger durant son séjour. Un important dispositif a été mis en place pour assurer la sécurité de Joe Biden et des dirigeants des 29 autres pays de l'Alliance durant leur séjour.

Lundi 14 juin, le sommet de l'Otan marquera "les retrouvailles" entre l'Amérique et ses alliés, malmenés durant la présidence de Donald Trump. La séance de travail se déroulera de 13h00 à 16h00, afin d'adopter une déclaration négociée entre les capitales.

Les alliés veulent adresser un message de fermeté à la Russie avant le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine prévue mercredi 16 juin à Genève.

Joe Biden rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan

Les membres de l'Otan vont également lancer la révision du concept stratégique de l'Otan pour préparer l'Alliance à faire face aux nouvelles menaces dans l'espace, le cyberespace et à l'entrisme de la Chine. Ils vont aussi adopter un code de conduite pour mettre un terme aux tensions causées par les décisions unilatérales des États-Unis sur le retrait de l'Afghanistan et les interventions militaires de la Turquie en Syrie, en Libye et dans le Caucase. Après la séance de travail, Joe Biden aura un long entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président américain sera reçu mardi 15 juin en fin de matinée par le roi des Belges avant de participer à un sommet UE-USA avec Charles Michel, le président du Conseil européen ainsi qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.