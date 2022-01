Omicron un variant moins dangereux ? Les dernières données du Royaume-Uni

C'est un petit détail, mais qui fait du bien : ce jeudi 30 décembre, le record de contaminations à la Covid-19 n'a pas été battu avec 206.243 cas signalés, soit 2.000 de moins que la veille. Le fait marquant, c'est cependant que le variant Omicron est devenu majoritaire en France, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Il faut regarder à nouveau ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le nombre de cas positifs y est toujours très élevé : 183.000 jeudi. Là-bas, la vague Omicron a commencé une bonne semaine avant la nôtre, le 27 novembre, et le nombre de personnes en soins critiques n'augmente pas. Il est même plus faible qu'il y a un mois. Si on regarde en France, les entrées en réanimation ont augmenté ces derniers jours, mais la hausse semble ralentir.

Ce jeudi 30 décembre, il y a même eu moins de personnes admises qu'il y a une semaine. Il faut donc rester prudent, mais ce ralentissement en soins critiques pourrait correspondre à la fin de la vague du variant Delta. Omicron est en train de l'emporter. Il est incontestablement moins grave, mais avec plusieurs centaines de milliers de cas par jour, il enverra forcément des gens à l'hôpital, principalement les non-vaccinés et les personnes les plus fragiles. Il faut donc tout faire pour ralentir l'épidémie en respectant les gestes barrières et en limitant chacun au contact pendant encore quelques temps.