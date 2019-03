publié le 12/03/2019 à 08:15

Un milliardaire clame son amour pour la Française qu’il vient d’épouser. Un millier de bougies étaient réunies jeudi 7 mars au soir pour un dîner de noces d'envergure auquel 200 personnes étaient conviées au 78e étage du 432 Park Avenue, l’une des artères les plus prestigieuses de New York, juste derrière la Trump Tower.



C’est un gratte-ciel récent, qu'on aperçoit de très loin et qui a changé depuis 5 ans l’horizon architectural de Manhattan. Cette fine colonne blanche domine Central Park de ses 425 mètres de haut, soit 100 mètres de plus que la Tour Eiffel. C'est le plus haut bâtiment de New York au niveau du toit. Seuls l’Empire State Building et le nouveau World Trade Center le dépassent, grâce à leurs antennes. C’est également la plus haute tour de logement du monde, dotée de 96 étages. Il y a un appartement de 3 chambres disponible en ce moment au 94e étage, pour ceux qui disposent de 41 millions de dollars sur leur PEL.

Depuis quelques jours, sur les premiers étages de cette tour, visibles depuis la rue, les passants peuvent admirer un magnifique portrait des studios Harcourt, de Paris. Difficile de le rater, il fait 13 mètres sur 7, affiché à l’angle de l’immeuble. Il s'agit du portrait d’une femme française, Patricia Landeau, et de son nouvel époux, Harry Maclowe, un milliardaire américain. Le promoteur qui a fait construire cette tour.

Elle a une soixantaine d’années, lui a dépassé les 80. Le jour de leur mariage, Patricia Landeau portait une belle robe Chanel rose sous son manteau de fourrure. Le milliardaire raconte au New York Times, que s’ils s’étaient mariés l’été dans une station balnéaire chic des Hamptons, il aurait loué un avion pour clamer son amour pour sa femme avec une bannière. Il ajoute : "Je me suis dit : je possède un immeuble, pourquoi ne pourrais-je pas simplement accrocher une bannière sur mon propre immeuble".

Le portrait de sa maîtresse, un bonheur coûteux

Malgré ce beau geste geste d'amour, les New-Yorkais qui lisent depuis trois ans dans les tabloïds les mésaventures conjugales de M. Maclowe, se demandent si ce n’est pas aussi une manière de narguer son ex-femme Linda.



En effet en 2016, la première madame Maclowe découvre que son mari, qu’elle a épousé 57 ans plus tôt, et avec lequel elle vit à demeure au prestigieux hôtel Plaza, héberge depuis plusieurs années dans un appartement, pas très loin, une belle femme française, qui n'est autre que Patricia Landeau, qui a deux décennies de moins qu’elle.



Leur divorce s'est transformé en un véritable feuilleton, sanglant, et interminable, qui duré jusqu’au début de cet hiver. Il fallu diviser en deux la fortune de 2 milliards de dollars. Vendre la collection de Picasso, Warhol, Basquiat, Giacometti. Et les deux époux se sont notamment déchirés à propos de cet appartement au 78e étage de cette tour. Le fameux gratte-ciel où trône justement le portrait.



L'homme d'affaires l’a finalement obtenu, il va y habiter avec sa nouvelle épouse française selon le New York Post. Son ex-femme Linda, elle, a pu conserver leur logement au Plaza de 1.300 mètres carrés. Mais à 3 minutes à pied de son domicile, son ex-mari fait afficher sur 13 mètres sur 7 le portrait de sa rivale française par le studio Harcourt.

Un magnat de l'immobilier américain, Harry Macklowe, nargue son ex-épouse avec une double photo géante sur un building de Manhattan. Les photos (studio Harcourt) et la nouvelle femme, Patricia Landeau, sont françaises https://t.co/SW7Kjza7So — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) 11 mars 2019