Qui est Anna Delvey, l'arnaqueuse de New-York ?

C'était "tellement facile", confie-t-elle au New Yorker, depuis sa cellule de Rikers Island. Anna Sorokin, alias Anna Delvey, fascine l'Amérique. En s'inventant une fausse identité, cette russe de 27 ans a réussi à arnaquer la haute société new-yorkaise pour vivre une vie de luxe. La facture totale s'élève à 275.000 dollars.



Lorsqu'elle arrive à New-York, Anna Delvey n'est personne. Elle n'a que 25 ans et pas un sou en poche. Mais elle a la tchatche et Instagram. Pleine de volonté et de culot, la jeune fille se fraye un chemin dans les "places to be" de la Grosse Pomme. Elle se crée un personnage, Anna Devley, et étale sa soit-disant vie de rêve sur son compte Instragram, qui rassemble plus de 50.000 abonnés. De quoi entretenir un mythe.

En réalité, Anna Sorokin est la fille d'immigrés russes en Allemagne, raconte Paris Match. Loin de la fortune, son père est chauffeur routier puis gérant d’une entreprise de transport qui fait faillite en 2013. Pendant son adolescence, elle multiplie les caprices et réclame en permanence de l'argent à ses parents.

"Tu peux payer ? Je te rembourserai, promis"

Mais elle n'a pas de mal à faire table rase du passé. À son entourage, Anna fait croire qu'elle est une riche héritière allemande. Un jour, son père est un riche entrepreneur dans les énergies renouvelables, un autre, il a fait fortune dans le pétrole. Elle révèle volontiers que sur son compte bancaire dorment 60 millions de dollars.



Anna ment avec affront et tout le monde n'y voit que du feu. Début 2017, elle loge gratuitement dans un hôtel prisé de Manhattan, le 11 Howard. Elle n'a jamais donné sa carte bancaire, mais elle distribue les pourboires de 100 dollars, alors qui aurait pu croire qu'elle ment sur ses finances ?



Un peu plus tard dans l'année, elle arrive à se faire payer par son amie Rachel DeLoache Williams, éditrice photo chez Vanity Fair, un voyage à hauteur de 62.000 dollars. Dans Vanity Fair, elle raconte comment son ex-amie a réussi à la duper. Anna Devley lui avait proposé de l'inviter en vacances à Marrakech, ce qu'elle a accepté. Mais soudainement, ses cartes se sont mises à ne plus fonctionner, et au moment où la facture est arrivée, Anna a lâché nonchalamment : "Tu peux payer ? Je te rembourserai, promis". Au pied du mur, Rachel n'a eu d'autre choix que de sortir son chéquier.



Sa vie adaptée en série

Entre chèques en bois à la banque et "emprunts" auprès de ses amis, Anna Devley enchaîne les arnaques pendant un an et demi. Mais la supercherie a pris fin en octobre 2017. La jeune femme est désormais derrière les barreaux. À son procès le 19 juin 2018, elle n'a pas pu s'empêcher de porter ses lunettes Céline.





Sa soif de célébrité n'est pas encore assouvie. Son histoire doit être adaptée en série par la célèbre Shonda Rhimes, productrice de "Grey's Anatomy" et "Scandal". La jeune femme est au courant de ce projet, et verrait bien Jennifer Lawrence ou Margot Robbie dans son rôle, a-t-elle raconté au New Yorker.