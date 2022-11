New York : derrière les mythiques "delicatessen", l'histoire de l'immigration en Amérique

Des "delicatessen", plus couramment appelés les "delis", il y en a de toutes sortes à New York. Des toutes petites épiceries jusqu’au mythique Katz's, ils représentent en partie l’histoire de New York et de son immigration. Si Katz's est le plus connu, c’est en raison d'un film, Quand Harry rencontre Sally, datant de 1989.

Dans cette comédie romantique avec Billy Cristal et Meg Ryan, les deux dînent tous les deux chez Katz’s où ils ont une discussion sur leur vie sexuelle. Une scène culte où Meg Ryan simule un orgasme d'anthologie.

Ces épicerie fines, restaurant-traiteur, sont indissociables de New York. "Delicatessen" est un mot allemand qui signifie "délice", les choses délicieuses que l’on mange. Ces épiceries fines juives apparaissent dans les années 1880, lorsque des Juifs pratiquants arrivent d'Europe de l'Est. Au début du XXe siècle, le Lower East Side abritait essentiellement des familles nouvellement immigrées. Une population soudée, solidaire. Et Katz's devient l’endroit où on se rassemble pour manger des saucisses et des haricots.

Et au fil des années, le terme "delis" a été utilisé pour décrire les restaurants vendant des sandwichs au corned-beef et au pastrami.

