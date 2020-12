New York : d'ordinaire si vivant, le quartier de Times Square est à l'arrêt

publié le 02/12/2020 à 06:46

C'est l'un des quartiers les plus célèbres de New York, connu dans le monde entier : Times Square. Il reflète ce qui se passe aux États-Unis. Ce quartier, si vivant habituellement, est à l’arrêt. En ce moment Times Square est un concentré visible de ce que vit New York : les restaurants et commerces fermés, du silence et même de la désolation. C’est d'ordinaire la vitrine lumineuse et festive de New York. En 2019, 66,5 millions de personnes ont visité la ville, comme si toute la population française venait ici une fois dans l’année.

Et bien sur ce nombre, il doit y en avoir très peu qui ne sont pas passés à Times Square. Aujourd’hui, il y a toujours les panneaux lumineux, qui vous donnent l’impression qu’il fait jour même la nuit. Il y a quelques boutiques de souvenirs ouvertes, mais presque toutes sont vides, c’est un quartier à l’arrêt. Et puis Times Square, c’est aussi les spectacles de Broadway : or, ils sont tous suspendus. Chicago, Harry Potter, Aladin, The Music Man avec Hugh Jackman. À chaque fois, scotchés sur la devanture, ce message : fermé.

Sans les spectacles et sans les touristes, Times Square c’est triste et la foule ne cache plus la misère. Il y a énormément de sans abris. C’est aussi ce qu’on avait constaté en France lors du premier confinement, notamment dans les grandes villes. En temps normal, chaque jour, 380.000 personnes passent à pied sur Times Square. En ce moment, c’est à peine plus de 100.000. Forcément, les sans abris sont plus visibles.

Du temps avant un retour à la normale

L’association des commerçants de Times Square estime qu’il y a deux fois plus de personnes qui dorment dans la rue à Times Square, par rapport à l’année dernière. Facteur aggravant pour ces malheureux, le métro qui d’habitude est ouvert toute la nuit. Celui-ci ferme de 1h à 5h du matin pour être désinfecté. Beaucoup de centres pour sans abris ont été fermés, avec la Covid, il y avait trop de promiscuité. La mairie a proposé des solutions de remplacement dans des hôtels du centre de New York, mais ça créé des tensions. Et puis, c’était surtout les touristes qui donnaient de l’argent.

Quant aux New Yorkais, ils ont aussi souvent des soucis financiers. Beaucoup de commerçants craignent que Times Square ne retrouve pas son éclat d’avant la crise sanitaire. Ce qui est sûr, c’est que ça va mettre du temps. Les théâtres et salles de spectacles sont censées rouvrir début juin. Et encore, si tout se passe bien. Notamment si la campagne de vaccination est un succès.

Pas de réveillon le 31 décembre

Les experts estiment que New York ne retrouvera pas sa pleine activité économique avant 2024. En attendant, ces prochains moins, Times Square va être un lieu de passage, plus qu’un pôle d’attraction. Le NY Times rapporte l’histoire de ce couple de Californie, venu passer sa lune de miel à New York. Ils ont voulu dîner à Times Square, tout était fermé. Leur repas de lune de miel, ils l’ont passé dans une célèbre chaine de fast food. Enfin, pour le réveillon du 31 décembre, pas de foule sous la célèbre boule lumineuse pour célébrer la nouvelle année. Il faudra regarder à la télévision.