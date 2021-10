New York : comment les ponts sont devenus des symboles de la ville

103. Comment les ponts de New York sont devenus des symboles de la ville

Huit millions de New-Yorkais franchissent chaque jour les nombreux ponts de leur ville. Omniprésents dans le paysage de la métropole, on les traverse à pied, en vélo ou en voiture.



Sur certains, les piétons côtoient le métro, sur d'autres les voies de circulation se multiplient. On en trouve de toutes les tailles et pour tous les goûts. Ils offrent parfois des vues imprenables sur la ville et permettent de la découvrir dans toute sa diversité.

Parmi eux, dix sont classés monuments historiques, dont le Brooklyn Bridge, le Manhattan Bridge ou encore le Williamsburg Bridge. On peut également citer le pont Verrazano qui relit Brooklyn à Staten Island. C’est du pied de ce pont, à Staten Island que les coureurs du marathon de New York partent au petit matin.

Ces structures ont joué un rôle clé dans le développement de la ville et plusieurs d'entre elles détiennent des records en terme de hauteur, de technologie ou de nombre d'années de construction.

