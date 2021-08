États-Unis : une nouvelle attraction à New York, la One Vanderbilt experience

Une vue du Chrysler Building depuis l'observatoire Summit One Vanderbilt lors d'un aperçu presse le 11 mai 2021, à New York.

États-Unis : la One Vanderbilt experience, une nouveauté new yorkaise

New York est la capitale économique et touristique des États-Unis, et pour cause. 66 millions de personnes visitent la Big Apple chaque année. Dans le contexte de la crise sanitaire, les visiteurs ont baissé de moitié. Alors en attendant que les frontières rouvrent, les Américains sont impatients de retrouver les touristes Européens.

C'est encore un lieu secret à New York, à deux pas de la gare de Grand Central. Pour y accéder, il faut prendre un ascenseur de service qui vous propulse à plus de 300 mètres. Nous sommes dans l'une des nouvelles tours de la ville : la transparente One Vanderbilt, aussi appelé le Chrysler building. "L'immeuble est tout neuf, il a été inauguré l'année dernière. Nous sommes au 92e étage", commente Claire Chirouze est française, responsable commerciale de l'une des nouveautés new-yorkaises de l'année : la One Vanderbilt experience qui débutera le 21 octobre.

Si le contenu est encore confidentiel, on sait d'ores et déjà que ce sera un mélange de sensations fortes et de sollicitations des sens.