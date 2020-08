Navalny: l'Allemagne conclut à l'empoisonnement et fait pression sur Poutine

et AFP

publié le 25/08/2020 à 00:40

L'affaire tourne de plus en plus au contentieux diplomatique entre Berlin et Moscou. L'opposant russe Alexeï Navalny est arrivé ce samedi 22 août à Berlin par un avion médicalisé. Il est plongé dans le coma depuis un malaise. Ce lundi, l'Allemagne a conclu à son empoisonnement.

La chancelière Angela Merkel a repris à son compte les résultats des expertises annoncés dans la journée par les médecins allemands qui, a-t-elle dit, "pointent en direction d'un empoisonnement". Berlin fait désormais pression sur Poutine. "Les autorités" en Russie "sont appelées de manière urgente à résoudre cette affaire jusque dans les moindres détails et en pleine transparence", a-t-elle exhorté dans un communiqué commun avec son chef de la diplomatie Heiko Maas.

Ils demandent que les responsables "soient traduits en justice" pour répondre de leurs actes. Cette déclaration est intervenue peu de temps après que l'hôpital berlinois où Alexeï Navalny a été admis samedi a déclaré avoir trouvé des "traces d'empoisonnement" chez l'opposant au Kremlin.

Un empoisonnement intentionnel ?

"Les résultats cliniques indiquent une intoxication par une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase", révèle l'hôpital. Cette enzyme est susceptible d'être utilisée, à faible dose, contre la maladie d'Alzheimer, mais en fonction du dosage, elle peut être très dangereuse.

Les proches de l'opposant russe assurent depuis jeudi qu'il a été victime d'un "empoisonnement intentionnel". "Désormais, nos affirmations ont été confirmées par les analyses de laboratoires indépendants. L'empoisonnement d'Alexeï n'est plus une hypothèse mais un fait", a réagi sur Twitter la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmich.

Alexeï Navalny se rendait de Tomsk à Moscou le jeudi 20 août lorsqu'il a fait un malaise à bord de l'avion dans lequel il se trouvait.