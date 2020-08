publié le 22/08/2020 à 13:04

Alexeï Navalny est enfin arrivé ce samedi 22 août au matin à Berlin. L'avion médicalisé transportant le principal opposant à Vladimir Poutine a touché le sol allemand. Il est plongé dans le coma depuis un malaise, que son entourage affirme être dû à un empoisonnement.

L'avion médicalisé affrété par une organisation allemande s'est posé peu avant 9 heures sur l'aéroport de Tegel, dans le nord de Berlin. De nombreuses ambulances l'attendaient sur place. Alexeï Navalny a été préparé pour être transporté vers l'hôpital de la Charité de la capitale allemande. Cet hôpital se trouve non loin de l'aéroport et Alexeï Navalny a déjà été pris en charge par des médecins allemands.

L'hôpital de la Charité est connu pour avoir des toxicologues très compétents. Il savaient d'ailleurs déjà soigné avec succès en 2018 un autre opposant russe présentant des signes d'empoisonnement, Piotr Verzilov, membre du groupe de punk-rock Pussy Riot. D'après l'ONG qui a organisé l'opération de transfert, l'état de santé d'Alexeï Navalny est stable.

Les médecins russes ont dit qu'il ne souffrait pas d'empoisonnement, mais de troubles du métabolisme et ils avaient dans un premier temps estimé qu'on ne pouvait pas le transporter. Mais sur pression des médecins allemands, les Russes ont finalement donné leur feu vert à son transfert et on attend maintenant de nouveaux éléments sur un éventuel empoisonnement de l'opposant russe.