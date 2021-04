Mort du prince Philip : pour les Britanniques, la BBC en a fait trop

et AFP

publié le 16/04/2021 à 00:22

Le groupe audiovisuel public britannique BBC a indiqué jeudi avoir reçu près de 110.000 plaintes, du jamais vu, lui reprochant sa couverture trop extensive de la mort du prince Philip. Le groupe a interrompu tous ses programmes vendredi pour annoncer le décès à 99 ans, de l'époux de la reine Elizabeth II.

Ses chaînes de télévision et de radio, à l'exception de certaines antennes musicales, ont pour le reste de la journée et en partie le lendemain, diffusé une édition spéciale alternant émissions d'informations et documents commémoratifs rendant hommage au duc d'Edimbourg.

Après avoir reçu un grand nombre de plaintes, la BBC, déjà sous un feu permanent de critiques, a ouvert un formulaire spécial pour les recueillir, constatant que "certains téléspectateurs étaient mécontents du niveau de couverture accordé et des répercussions sur les programmes prévus".

Dans son bulletin régulier, le groupe a indiqué avoir reçu 109.741 plaintes, un record.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs se sont plaints que tous les programmes soient annulés au profit de cette édition spéciale, sur toutes les antennes, sans laisser le choix au téléspectateur.

La prise de parole remarquée du prince Andrew

D'autres ont reproché à la BBC la tonalité larmoyante de certains programmes, sans le recul observé habituellement par les chaînes d'informations.

D'autres enfin n'ont pas apprécié que s'exprime le prince Andrew, l'un des fils de la reine actuellement en retrait de la monarchie en raison de son amitié avec le défunt financier américain et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Avec leurs éditions spéciales, les télévisions britanniques ont subi d'importantes baisses d'audiences par rapport à leurs programmes habituels. La première chaîne de la BBC a ainsi dû annuler la diffusion de la finale du concours culinaire Masterchef.

La couverture des décès de membres de la famille royale par la BBC suit des procédures préparées des années à l'avance et répétées régulièrement. Elles ont été mises au point à des époques où le paysage médiatique était très différent, avec bien moins de chaînes disponibles.