Mort d'Elizabeth II : Charles pourrait-il abdiquer en faveur de William ?

Le prince Charles pourrait-il abdiquer à la faveur de son fils, William ? Agé d'un peu moins de 74 ans, le prince de Galles est le premier dans l'ordre de succession de la couronne. Seulement, après avoir passé sa vie à attendre, non pas la mort de sa mère, mais d'accéder au trône, le fils de la Reine aurait pu se faire une raison. D'autant que régner après Elizabeth II ne devrait pas être aisé tant sa popularité est grande !

C'est en tout cas ce qu'espèrent les Britanniques et leurs tabloïds, qui préfèrent au couple formé par Charles et Camilia, la famille formée par William et Kate, beaucoup plus populaire, glamour, dynamique et moderne.

Peu probable pourtant. Après tout, Charles est le fils de sa mère, la Reine Elizabeth II pour qui l'abdication n'est pas vraiment dans son vocabulaire ! En bonne matriarche, la majesté a gravé dans le crâne de ses descendants que l'abdication n'était pas une possibilité. Il ne faut pas oublier qu'elle s'est retrouvée reine après l'abdication de son oncle. En 1936, après le décès de son père George V, Edouard VIII a abdiqué après moins d'un an de règne et sans jamais avoir été couronné. Une décision guidée par l'amour qu'il avait pour l'Américaine et femme divorcée Wallis Simpson. C'est son frère George VI, le père d'Elizabeth, qui a été couronné. La crise fut telle qu'elle a failli causer la fin de la monarchie. Les Windsor ne l'ont pas oublié.

Un souverain prêt à régner

Surtout, Charles n'a pas de raison objective d'abdiquer pour laisser la place à son fils. Au contraire, le prince de Galles veut imprimer sa marque et utiliser toute son expérience pour mener à bien certains projets notamment sur la question environnementale et climatique. Et le fils aîné de la Reine s'est préparé pour le poste : depuis le début de ses pépins de santé, en novembre 2021, Elizabeth II s'est largement appuyée sur Charles, à qui elle a délégué de nombreuses sorties officielles, à commencer par le discours du Trône.

Tout laisse donc présager que le prince Charles III, qui a pris la succession de sa mère, restera à sa place sur le trône, du moins tant que son état de santé le lui permettra.

