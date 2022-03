Des mondiaux de patinage sans Russes et des athlètes ukrainiens la tête ailleurs

Le patinage artistique sans les Russes n'a plus la même saveur. Montpellier qui accueille les Mondiaux de la discipline en fait l'amère expérience. En raison de la guerre en Ukraine, athlètes et entraîneurs russes, stars du patinage, ont été exclus de la compétition. Leur absence est d'autant plus visible qu'ils dominent la discipline. Par exemple, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, ils ont remporté six des 15 médailles en jeu.

L'exclusion de la Russie a également des conséquences directes sur les autres équipes. Certains athlètes étrangers sont entraînés par des Russes. Certains patineurs lettons et géorgiens sont suivis par Eteri Tutberidze. Lors de la dernière olympiade, elle s'est fait connaître du grand public en tant que coach de Kamila Valieva, la jeune athlète russe contrôlée positive.

De leur côté, les athlètes ukrainiens sont bien présents même s'ils ne sont pas allés au bout de leur programme. Épuisés physiquement et moralement, ils expliquent qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour la compétition. Surtout, leur esprit est ailleurs. Ils ont décidé de déclarer forfait après leur programme court. Lors de ce dernier, Oleksandra Nasarova et Maksym Nikitin ont changé la musique pour faire passer un message. Ils ont choisi une chanson qui a gagné l'Eurovision en 2016 dont les premières paroles sont : "Quand les étrangers arrivent. Ils viennent chez toi et vous tuent tous..."