Guerre en Ukraine : comment le pays parvient-il à défendre son ciel face à l’aviation russe ?

Un mois de guerre en Ukraine, et un conflit qui s'enlise. Après les premières avancées rapides à l'Est, l'armée russe ne parvient pas à prendre les grandes villes, à commencer par la capitale Kiev. Volodymyr Zelensky s'est imposé en chef de guerre et son armée, son peuple ukrainien, résiste beaucoup plus fort qu'on ne pouvait l'imaginer, et notamment face aux avions russes. L'Ukraine parvient à se défendre malgré des pertes importantes.

L'aviation ukrainienne est à genoux, mais selon les experts et les militaires, la Russie ne contrôle pas non plus vraiment l'espace aérien de l'Ukraine. Pour cela, il faudrait une quantité infinie de radars. La superficie de l'Ukraine est supérieure à la France. Et puis, il y a l'équipement ukrainien, la défense sol-air ukrainienne. Les lanceurs de missiles portés à dos d'hommes livrés par les Américains sont très efficaces.

Au moins 14 avions de combat russes, probablement davantage, ont été abattus. "Les Russes osent moins", dit un expert. Si bien que l'idée d'un bouclage du ciel, la "no fly zone" qui empêcherait les avions russes de survoler l'Ukraine, est de moins en moins d'actualité, ou exiger avec moins de force qu'il y a quelques jours.

L'Ukraine occupe les airs différemment. Les drones, ces petits drones fournis par la Turquie qui ont détruit plus d'une dizaine de blindés. Et puis, il y a cette agilité des militaires ukrainiens qui bluffe les experts. On a vu des drones comme ceux qu'on achète dans un magasin, équipés de caméras toutes simples. Celles aussi qu'on trouve dans le commerce: les GoPro, qui apportent des informations précieuses sur les positions ennemies.