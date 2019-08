Le bar à striptease "Caballo Blanco" à Veracruz, lieu d'une fusillade et d'un incendie criminel le 28 août 2019

et AFP

publié le 29/08/2019 à 03:08

Un règlement de comptes dans un bar à striptease mexicain tourne au drame. Au moins 28 personnes sont mortes et 9 blessées dans un incendie criminel et une fusillade à Veracruz, l'une des zones les plus violentes du pays, selon les autorités.

Dans la nuit, 8 hommes se seraient introduits au "Caballo blanco", un établissement nocturne dans une cité portuaire mexicaine, et auraient tiré sur les clients. Ils auraient ensuite mis le feu au bar à l'aide de cocktails Molotov. D'autres témoins affirment qu'ils auraient embrasé les lieux avec de l'essence.

Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a dénoncé une attaque "inhumaine", évoquant un règlement de comptes sur fond de corruption. Le gouverneur de l'État de Veracruz, Cuitlahuac Garcia, a indiqué sur Twitter que, selon les premiers éléments de l'enquête, un des auteurs avait été arrêté en juillet dernier avant d'être relâché 48 heures plus tard par le parquet local, ce que le ministère public a nié.

Le président qui a affirmé que son gouvernement allait demander une enquête "approfondie" sur ces attaques comme sur les liens entre le parquet de Veracruz et les groupes criminels. "Cette collusion, cette association de malfaiteurs entre criminels et autorités, si cela est confirmé, c'est de la corruption et c'est ce que nous devons combattre", a-t-il souligné.