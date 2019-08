publié le 27/08/2019 à 18:01

Les faits ont eu lieu à Dayton, dans l'Ohio, lundi 26 août. La police est appelé suite à l'agression d'une femme au couteau. Une fois arrivée sur les lieux, le suspect saute dans le véhicule des forces de l'ordre et s'enferme à l'intérieur. Un des policiers arrive à rouvrir le véhicule et à taser le suspect. Mais ce dernier, après s'être débattu, réussit quand même à démarrer au volant de la voiture de police, et à s'enfuir.

Le véhicule est pris en filature et s'écrase finalement près de la bibliothèque de Dayton, sur l'East Third Street. La voiture a été aperçue en train de rouler en sens inverse de la route, affirme WHIO-TV de CBS Dayton. Le chauffeur a notamment percuté trois véhicules, dont une camionnette où se trouvaient sept enfants. Au total, dix personnes ont été blessées. Deux enfants ont été déclarés morts, une fois arrivés à l'hôpital.

Le suspect, blessé, est hospitalisé. Il n'a pour l'instant pas encore été identifié.