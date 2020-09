Melania Trump ne voulait pas utiliser les mêmes toilettes que le couple Obama

publié le 31/08/2020 à 21:41

Dans un livre qui sort cette semaine, écrit par une ancienne amie et conseillère de Melania Trump à la Maison Blanche, on apprend une raison supplémentaire au retard de l'emménagement de la Première dame à Washington. L'ouvrage baptisé Melania et moi : la montée et la chute de mon amitié avec la Première Dame, a été écrit par Stephanie Winston Wolkoff, et sortira le 1er septembre.

Dans cet ouvrage, celle qui a enregistré ses conversations avec la Première dame à son insu révèle qu'outre le regret de quitter sa vie protégée des regards à la Trump Tower, et la renégociation de leur accord financier prénuptial, le déménagement de Melania Trump à la Maison Blanche a été encore repoussé parce qu’elle a exigé que les toilettes et salles de bains soient entièrement refaites. La Première dame ne voulait pas utiliser celles du couple Obama.

Elle aurait assuré qu'elle ne rentrerait pas dans la résidence présidentielle tant qu'elles n’auraient pas été remplacées. Elle aurait également ciblé Michelle Obama pour ne pas s'être rendue à la frontière américano-mexicaine. "Michelle Obama est-elle allée à la frontière ? Elle ne l’a jamais fait. Montrez-moi les photos !", aurait-elle assuré selon le livre de son ancienne meilleure amie.

Selon The Daily Beast. après son départ du poste de conseillère de la First Lady, Melania Trump aurait envoyé un e-mail à Stehanie Winston Wolkoff lui disant : "Je suis désolée que la partie professionnelle de notre relation ait pris fin, mais je suis réconfortée par le fait que notre amitié l'emporte de loin sur la politique". Compte tenu des révélations de ce livre explosif, les intérêts personnels semblent l'avoir emporté sur leur amitié.