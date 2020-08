Fin du chômage partiel : est-ce un coup dur pour les assistantes maternelles ?

publié le 15/08/2020 à 20:50

Le dispositif économique du chômage partiel va prendre fin le 31 août, selon un décret paru samedi 15 août au Journal officiel, pour les salariés à domicile et les assistantes maternelles, à l'exception de la Guyane et Mayotte où elles sont prorogées "jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire", précise le texte. Il concerne plus d'un million de personnes, dont 450 000 assistantes maternelles et permettait de maintenir leur rémunération en ces temps d'épidémie.

De l'aveu même des syndicats qui représentent les employés à domicile, le chômage partiel concerne en fait très peu de monde aujourd'hui dans ce secteur puisque la grande majorité des jardiniers, femmes de ménages ou encore assistantes maternelles ont repris le travail. Pendant le confinement, 3,2 millions de salariés étaient concernés par le chômage partiel qui leur permettait de toucher 84% du salaire net. Les salariés en chômage partiel ont perdu en moyenne 410 euros pendant cette période.

Ce dispositif mis en place le 12 mars 2020 devait s'arrêter en juin, avant d'être prolongé en juillet puis en août. Mais personne n'a été prévenu comme le détaille Stéphane Fustec conseiller fédéral CGT en charge des services à la personne : "On apprend toujours les mesures à la dernière minute donc ça ne permet pas au parent employeur de s'organiser puisque la décision de faire appel au chômage partiel se fait au début du mois et pas au milieu".

Pour autant, le syndicaliste salue le succès de l'accès au chômage partiel pendant le confinement. En avril, la grande majorité des particuliers employeurs ont eu recours à ce dispositif. En revanche, le gouvernement avait jusqu'au 31 décembre au plus tard pour prolonger ce chômage partiel.