Malgré les crises, Boris Johnson prend deux congés en deux semaines

Le Premier ministre britannique Boris Johnson n'en finit plus de faire couler de l'encre sur sa personne. Le Royaume-Uni traverse de nombreuses crises, notamment une inflation et une sécheresse historique. Le Premier ministre sortant entame pourtant ses deuxièmes vacances en deux semaines.

Poussé au départ ces dernières semaines à cause d'une énième polémique, le dirigeant conservateur enchaîne les pas de côtés. Il a manqué des réunions autour des vagues de chaleur inédites, est resté à l'écart des célébrations de l'équipe d'Angleterre à l'Euro féminin de foot et a passé quelques jours de lune de miel dans les montagnes slovènes. Cette fois-ci, c'est à Athènes qu'il est allé se prélasser avec son épouse Carrie, selon une photographie de lui dans un supermarché.



"Le Premier ministre est en vacances cette semaine", a indiqué son porte-parole, soulignant que les chefs de gouvernement, même absents, restent "informés sur tous les dossiers urgents et prennent des décisions, particulièrement en matière de sécurité nationale". Ce qui lui est reproché, c'est de partir alors qu'il avait promis de rester aux affaires jusqu'à la désignation d'un nouveau chef du parti conservateur. Le résultat de l'élection est attendu le 5 septembre.

Des vacances qui ne passent pas pour l'opposition

Les critiques viennent principalement des rangs des politiques eux-mêmes. Ils reprochent à Boris Johnson d'être absent à un moment clé : la population souffre d'une très forte hausse du coût de la vie, en particulier avec une explosion des prix de l'énergie, ainsi que d'une sécheresse historique suite à des vagues de chaleur. La sécheresse a frappé de plein fouet le secteur agricole et a rendu nécessaire des restrictions d'arrosage dans plusieurs régions.

Le Parti travailliste a estimé que "la fête continue pour Boris Johnson, au moment où tout le pays a du mal à payer ses factures". "À en juger par les derniers mois, cela ne change pas grand-chose que le Premier ministre soit au travail ou en vacances, puisqu'il n'a pas été à la hauteur du défi de la crise du niveau de vie, due au Parti conservateur", a jugé un porte-parole de l'opposition de gauche.

Des polémiques en cascades, une popularité stable

Cependant, Brandon Lewis, un ancien ministre du gouvernement Johnson, estime que le Premier ministre n'a pas "jeté l'éponge", "c'est sans doute sa deuxième semaine de vacances en un an, et certainement cette année (...) même quand on n'est pas au bureau à Downing Street, on travaille".

Malgré toutes ces polémiques, Boris Johnson reste populaire au sein de son parti. Il serait d'ailleurs plus populaire que les deux prétendants à sa succession, Liz Truss et Rishi Sunak, de quoi alimenter les doutes des médias qui spéculent sur une volonté de l'actuel Premier ministre de se maintenir au pouvoir.

