Malgré la concurrence américaine, la France vend trois frégates à la Grèce

Le contrat pour l'achat par la Grèce de trois frégates à la France "est en vigueur et sera poursuivi", a assuré à l'AFP, samedi 11 décembre, une source au sein du ministère grec de la Défense, après une offre concurrente de Washington.

"L'accord gréco-français est en vigueur et sera poursuivi. Cela a été fait au plus haut niveau possible. Le Premier ministre grec l'a annoncé lui-même", a déclaré cette source à l'AFP, confirmant les déclarations du ministère français des Armées.

Selon l'accord franco-grec de quelque trois milliards d'euros, annoncé en grande pompe le 28 septembre à Paris, trois frégates de défense et d'intervention (baptisées Belharra à l'export) doivent être construites en France par Naval Group, à Lorient (ouest), pour être livrées à la marine grecque en 2025 et 2026.

"Depuis qu'on est en discussion avec les Grecs, l'offre américaine n'est plus sur la table. Par ailleurs on a signé le contrat avec les Grecs. Il a été paraphé il y a quelques jours", a déclaré de son côté le ministère français des Armées samedi à l'AFP.

Les États-Unis ont donné leur feu vert vendredi à une possible vente de quatre frégates à la Grèce, laissant craindre de nouvelles tensions avec Paris après la crise franco-américaine autour d'un mégacontrat de sous-marins à l'Australie.

Cette annonce est intervenue moins de trois mois après la conclusion du partenariat de sécurité AUKUS entre les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni qui avait torpillé le contrat de sous-marins français à Canberra. Paris a assuré avoir été informé cette fois de l'annonce américaine et en a relativisé la portée.