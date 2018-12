Londres : un squelette humain découvert sur une zone de chantier

publié le 05/12/2018 à 13:10

Alors qu'ils procédaient à une fouille préventive dans le cadre d'un chantier de pipeline sous la Tamise, les chercheurs ont mis au jour un squelette humain, retrouvé allongé sur le sol, enfoui dans la boue. Et chose incroyable, cet homme, dont le décès est estimé au XVIe siècle, étaient encore en possession de ses bottes, à ses pieds. Les paléontologues ont dû se replonger dans l'histoire de Londres de cette époque pour comprendre d'où vient ce corps et, peut-être qui il est.



Il y a 500 ans, le tronçon de la Tamise dans lequel a été trouvé le squelette (sur la rive sud du fleuve, au sur de la tour de Londres) était un quartier maritime animé, composé de quais, d'entrepôts, d'ateliers et de tavernes. Bordé par le mur de Bermondsey, d'une quinzaine de mètres de hauteur, ce dernier servait à protéger les rives des marées.

Un marin ou un pêcheur

De par sa position étrange (visage vers le bas, un bras sur le côté, l'autre replié sous sa tête), les experts du Museum of London Archeology (Mola) ont pu déduire que l'homme n'a pas été enterré volontairement. D'autant qu'il n'aurait pas été enterré avec ses bottes en cuir, qui coûtaient très cher à l'époque. Selon le communiqué publié par le Mola, ces bottes atteignaient la hauteur des cuisses et étaient composées d'un matériau idéal pour marcher dans de l'eau ou la boue. Une version moyenâgeuse des waders actuels.

Le meurtre écarté, les experts ont déduit que l'homme était peut-être tombé de haut, mort noyé dans l'eau ou dans une marée de boue que retenait le mur de Bermondsey. Quoi qu'il en soit, son corps n'a, semble-t-il, jamais été retrouvé.



De plus, la présence des bottes à ses pieds ainsi que l'analyse de ses dents, dont les sillons ont pu être provoqués par le serrage d'une corde, pourraient indiquer qu'il s'agissait d'un marin ou d'un pêcheur. Bien qu'il ne semblait pas âgé de plus de 35 ans au moment de sa mort, l'homme semblait souffrir d'arthrose et ses vertèbres du dos avaient commencé à se souder, ce qui confirme que l'homme a effectué un travail répétitif incluant le soulèvement d'objets lourds. Enfin, des blessures à la hanche gauche suggèrent qu'il devait boiter et son nez a été cassé au moins une fois.