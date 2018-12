Les premiers humains ont-ils vécu en Algérie ?

publié le 01/12/2018 à 17:35

Ils s'accordaient à situer le berceau de l'humanité en Afrique du sud-est. Mais des récentes découvertes archéologiques pourraient remettre en cause les thèses des spécialistes, au moins pour l'Homo Sapiens, selon une étude du magazine Science relayée par L'Obs.



Une équipe de scientifiques du centre national d'études de Burgos (Espagne) sur l'évolution humaine a retrouvé des traces de passage humain sur le territoire actuel de l'Algérie il y a 2,4 millions d'années, mais aussi plus "récemment" il y a 1,9 million d'années. Les archéologues ont notamment retrouvé des pierres taillées par nos lointains ancêtres près de Sétif, sur le site d'Ain Boucherit.

Non loin des pierres, les chercheurs ont mis la main sur des ossements d'animaux ayant vécu au Sahara, qui n'était pas désertique à l'époque. Selon un paléontologue du Queen College de New York, ces os de bovidés et de chevaux constitueraient "la plus ancienne preuve substantielle de boucherie".

L'étude, menée par le professeur Mohammed Sahnouni, a été publiée en intégralité dans le journal Science.