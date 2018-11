Sciences : 17 nouvelles espèces découvertes dans les grands fonds marins

publié le 16/11/2018 à 05:05

17 nouvelles espèces ont été découvertes dans les grands fonds marins. Pour les trouver, il faut partir très loin dans le Nord-Est de l'océan Pacifique entre Hawaï et les côtes du Mexique. Il faut plonger dans les abysses à plus de 4.000 mètres pour découvrir ces nouvelles espèces qui sont des vers marins.



Il s'agit de polychètes, des cousins en quelque sorte de nos bons vieux lombrics des jardins, mais avec des écailles sur le dos. Cette découverte n'a pas totalement surpris les chercheurs. Ils estiment que dans ces milieux éloignés et très profonds vivent entre 250.000 et 10 millions d'espèces inconnues. Des vers mais aussi des crustacés, des puces de mer et des gastéropodes.

Mais la découverte de ces 17 espèces pourrait avoir un impact sur la future exploitation de cette zone au-delà de leur simple découverte car dans la zone de Clarion-Clipperton, où elles vivent, on trouve des nodules polymétalliques. Il s'agit de sortes de galets riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre, qui pourraient à l'avenir être exploitées.

Éviter la disparition de ces vers à écailles

Or ces nouvelles espèces sont extrêmement fragiles et ne résisteraient à une dégradation intensive des fonds marins. De nouvelles études Sont donc prévues pour voir si ces vers sont aussi présents dans une zone protégée non loin de là, donc sans risque pour la survie des espèces. Dans le cas contraire, la question de l'exploitation de ces nodules polymétalliques pourrait se poser afin d'éviter la disparition de ces vers à écailles qu'on connaît à peine.