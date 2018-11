publié le 28/11/2018 à 14:30

Steve Hathaway et Andrew Buttle, deux vidéographes, étaient en plein tournage d'un film promotionnel en faveur de White Island, une petite île volcanique inhabitée de Nouvelle-Zélande, lorsqu'ils sont tombés sur cet étrange animal à la forme de chaussette.



Ce type de ver de mer est un pyrosome. Il s'agit en réalité de plusieurs organismes marins, des zooïdes, qui se sont agglutinés les uns aux autres pour former une masse flottante. Interrogé par le Washington Post, Steve Hathaway s'est dit "excité" de pouvoir admirer et filmer pour la première fois cette impressionnante créature, "généralement observé par des plongeurs ou des personnes qui passent beaucoup de temps dans l'eau", précise le journal.

La rareté de cette découverte est due à la taille de la créature : d'ordinaire d'une dizaine de centimètres, le pyrosome découvert par les vidéastes atteignait les 8 mètres de long.

Essentiel à la vie des fonds marins

Le pyrosome est un être essentiel à l'équilibre de la biodiversité sous-marine. Il constitue la nourriture de nombreux vertébrés, tels que les poissons et quelques espèces de tortues.

Vivant dans des climats marins chauds, le pyrosome transporte également de grandes quantités de phytoplancton au cours du printemps (d'où la chance des deux vidéastes d'avoir pu l'observer aux abords de l'île). De plus, il héberge des parasites de petite taille ainsi que de minuscules crustacés.



La couleur de l'animal peut aller du rose pâle au jaune, en passant par le blanc laiteux ou le mauve, et il devient bioluminescent lorsqu'il se sent menacé. Sa nourriture se compose essentiellement d'êtres vivants microscopiques et c'est grâce à sa forme de tube q'il peut se déplacer lentement en surface ou dans les profondeurs.