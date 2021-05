Libye : une cinquantaine de migrants disparus dans un naufrage

publié le 19/05/2021 à 03:33

Nouveau drame sur l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde. Parties de Lybie pour rejoindre clandestinement l'Europe, plus de 50 personnes sont portées disparues et une trentaine ont été secourues après le naufrage de leur bateau dans la nuit du lundi au mardi 18 mai.

Environ 90 migrants se trouvaient à bord de l'embarcation selon les premiers éléments recueillis auprès des naufragés, a indiqué mardi le porte-parole du ministère tunisien de la Défense Mohamed Zikri, précisant qu'il y avait 32 rescapés, tous originaires du Bangladesh. Recueillis sur la plateforme pétrolière off-shore Miskar, dans le sud de la Tunisie, ils ont été pris en charge mardi soir par un navire militaire, qui devait les ramener à terre en Tunisie, selon la même source.

Selon un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations (OIM) en Italie, Flavio Di Giacomo, ils avaient pris la mer dimanche du port libyen de Zouara. "Nous ne connaissons pas la nationalité des plus de 50 disparus", a-t-il précisé à l'AFP. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations unies. L'ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021, et 1.400 sur tout 2020.