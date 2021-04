Espagne : 17 migrants retrouvés morts dans un bateau

et AFP

publié le 27/04/2021 à 02:39

Le nombre de migrants décédés en mer augmente de manière inquiétante. Dix-sept personnes ont été retrouvées mortes sur un bateau transportant des migrants au large des îles Canaries, et trois ont été sauvées, ont annoncé les secours en mer espagnols.

Le bateau avait d'abord été repéré par un avion de l'armée espagnole à quelque 265 milles marins, soit 500 km environ, au sud-est de l'île d'El Hierro, la plus petite des Canaries, et un navire de secours en mer a été envoyé dans la zone. Les trois survivants ont été secourus par hélicoptère, a précisé une porte-parole. "Les trois hommes souffraient d'hypothermie mais étaient pour le reste en bonne condition" a-t-elle déclaré à l’AFP, ajoutant qu’ils avaient été héliportés à l’hôpital d’El Hierro. Les migrants étaient tous des Africains subsahariens, a précisé le porte-parole. La provenance de l'embarcation n'a pas été établie.

Plus tôt ce mois-ci, quatre personnes ont été retrouvées mortes dans un bateau qui transportait 23 migrants au sud d’El Hierro. La traversée maritime vers les îles atlantiques à partir de la côte marocaine est de plus de 100 kilomètres, mais c’est une route dangereuse en raison de forts courants, tandis que les navires sont généralement surchargés et en mauvais état. L'année dernière, 1.851 personnes ont péri sur cette route, selon l'ONG Caminando Fronteras, qui assure le monitoring des flux de migrants.

Le mois dernier, ce sont "au moins" 283 migrants qui ont péri en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les îles Canaries depuis la Mauritanie, a tweeté la fondatrice de cette ONG, Helena Maleno.