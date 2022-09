VIDÉO - Répression en Iran : l'acte symbolique et courageux des footballeurs de l'équipe nationale

Un geste extrêmement fort est intervenu avant le coup d'envoi du match de football entre le Sénégal et l'Iran à Moedling (Autriche), mardi 27 septembre. Les joueurs de l'équipe nationale iranienne ont porté une parka noire sans blason (recouvrant le maillot blanc et vert de leur sélection) pour dénoncer la répression et soutenir les manifestations, au moment où retentissait l'hymne dans le stade. Une prise de position courageuse et contraire au règlement de leur fédération.

Les ONG estiment à au moins 76 le nombre de morts dans les manifestations en cours depuis plus de 10 jours maintenant. Les protestations ont démarré après la mort d’une jeune femme arrêtée par la police des mœurs iranienne.

Des joueurs avaient déjà ouvertement critiqué le pouvoir ces derniers jours. "Honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d'Iran", avait écrit sur les réseaux sociaux Sardar Azmoun, l'attaquant star, au risque de se faire évincer du Mondial au Qatar. Un message qui a depuis été supprimé.

Ce type d'actions est rarissime au sein de l'équipe iranienne. En 2009, au moment d'un autre soulèvement contre le pouvoir, plusieurs joueurs avaient porté un brassard noir. Ils avaient alors été immédiatement privés de sélection nationale.

