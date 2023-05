Les otages français libérés d'Iran sont "à bout de force"

Bernard Phelan et Benjamin Brière

Ils sont enfin de retour en France. Deux otages français ont été libérés après une longue captivité et sont arrivés vendredi soir à Paris. Benjamin Brière, 37 ans, avait été arrêté en mai 2020, accusé d'espionnage. Sa sœur a donné des nouvelles de l’état de santé de son frère, très diminué par une grève de la faim. "Il est à bout de force et très affaibli, autant moralement que physiquement. J’espère qu’on va réussir à lui transmettre notre énergie pour reprendre une nouvelle vie, c’est heure par heure pour l’instant", a-t-elle assuré sur RTL. "Il va passer par une phase d’hospitalisation pour récupérer de l’épreuve par laquelle il est passée. Après on verra jour par jour ce qu’il se passera", a précisé Blandine Brière.

L'autre otage libéré, Bernard Phelan, consultant en tourisme et également malade, avait été arrêté le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. La sœur de Bernard Phelan, Caroline Massé-Phelan, avait récemment souligné que son frère commençait à perdre la vue et marchait difficilement. "Nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous sommes soulagés", a-t-elle déclaré, précisant qu'il avait désormais besoin de "se reconstruire" et n'accepterait "pas de demandes d'interviews pour le moment".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info