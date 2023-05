Otages en Iran : les deux Français libérés sont arrivés à Paris

Deux Français libérés par l'Iran sont arrivés vendredi soir, affaiblis et malades, à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Benjamin Brière, 37 ans, très diminué par une grève de la faim, avait été arrêté en mai 2020, accusé d'espionnage. Bernard Phelan, 64 ans, consultant en tourisme, également malade, avait été arrêté le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale.

Leur état de santé en prison s'était dégradé ces derniers mois. Leur avion a atterri à l'aéroport du Bourget. Vers 19h30, le Falcon blanc médicalisé, un appareil spécialisé dans les transports de blessés, s'est posé sur le tarmac. On a vu tout à l'heure sur la piste deux ambulances escortées par des motards de la gendarmerie se rapprocher de l'avion, avec à bord les deux Français éprouvés.

Très affaibli psychologiquement et physiquement, leur état de santé s'était beaucoup dégradé ces dernières semaines. Le premier, Benjamin Brière, un touriste lyonnais de 37 ans, avait entamé une grève de la faim. Le second, Bernard Phelan, consultant de 64 ans, commençait à perdre la vue et à marcher difficilement. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence. Ils vont désormais retrouver leur famille et effectuer des examens à l'hôpital, puis être soignés.

Une longue convalescence s'annonce donc avant de tenter de reprendre une vie normale. Ce soir, "quatre ressortissants français restent toujours otages". Ce sont les termes employés par le Quai d'Orsay du régime de Téhéran.



