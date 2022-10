Les infos de 8h - Vacances de la Toussaint : à Annecy, un tourisme plutôt régional que national

Malgré des températures particulièrement élevées en cette fin de mois d'octobre, certains hôteliers ont du mal à faire le plein au cours de cette première semaine des vacances de la Toussaint. La situation pourrait néanmoins s'améliorer dans les jours à venir, notamment en raison du retour de l'essence dans les stations-service.

Situé sur les bords du lac d'Annecy, le Boutik Hotel est un lieu magnifique. Pour cette semaine à venir, les prévisions y sont bonnes : "Pour l'instant, cela devrait bien se passer avec une clientèle plutôt régionale que nationale. On est plutôt aidé par la météo et par cette arrière-saison qui est très clémente", a ainsi assuré Benoit, l'un des salariés de l'établissement, au micro de RTL.

Interrogé sur les raisons du choix touristique de la région, il a expliqué que "la géographie, entre lac et montagne, avec aujourd'hui une eau qui est encore à 17 degrés" était l'un des éléments-clés. Il a aussi évoqué "les balades accessibles à proximité" ainsi qu'une ville d'Annecy "touristique" et située entre la Suisse et l'Italie "où il est agréable de flâner".

