Météo en France : les prévisions pour le premier week-end des vacances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint débutent ce week-end pour toutes les zones en France. Le temps devrait être instable sur le territoire avec un assez beau samedi en perspective et des températures au-dessus des moyennes de saison.

Samedi 22 octobre, le matin le soleil sera présent sur l'ensemble du territoire sauf sur le centre-est du pays, où des pluies sont prévues. Elles s'évacueront par les Alpes dans l'après-midi. Néanmoins, de nouvelles pluies devraient arriver en soirée ou en fin d'après-midi sur le littoral Atlantique. Du côté des températures, la douceur sera toujours présente, avec des minimales prévues entre 10 et 18°C et les maximales entre 16 et 25°C.



Dimanche, les nuages s'imposeront sur la France sans son ensemble. Dans l'après-midi, des pluies orageuses feront leur apparition d'une ligne allant de la Normandie au centre de la France, en passant par la région parisienne. Les températures persisteront avec des minimales comprises entre 10 et 19°C et des maximales de 15 à 26°C.

