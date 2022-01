Les infos de 8h - Présidentielle 2022 : Christiane Taubira veut toujours croire en l'union de la gauche

C'est officiel. Il y a une sixième candidate à gauche dans la course à l'Élysée. Christiane Taubira a annoncé sa candidature après des semaines de suspens. L'ancienne ministre de la Justice a promis de se soumettre à la primaire populaire et espère rassembler toute la gauche.

Christiane Taubira est bien décidée à tracer sa route, tant pis s'il apparait comme une candidate de plus à gauche et tant pis si ses concurrents à gauche refusent la primaire populaire. Elle fait le pari que les électeurs veulent le rassemblement et pour faire la différence, elle se présente en femme d'État. "Je sais les besoins d'un État fort. Oui, j'étais Garde des Sceaux, lorsque nous avons dû affronter les attentats les plus meurtriers de notre histoire", a affirmé Christiane Taubira en déplacement à Lyon samedi.

Elle crée le match, les lignes bougent veut croire un proche, référence à ses élus socialistes qui la soutiennent malgré les menaces d'exclusion de leur parti. Prochaine étape : la primaire populaire à la fin du mois de janvier. Ses amis espèrent qu'elle lui donnera la légitimité pour rassembler la gauche ou en tout cas une partie d'entre elle.

À écouter également dans ce journal

Tennis - La Cour fédérale australienne a rejeté le recours de Novak Djokovic. Le joueur Serbe, non vacciné contre le coronavirus est donc expulsé et ne disputera pas l'Open d'Australie.

Coronavirus - Le Sénat a adopté cette nuit le projet de loi concernant le passe vaccinal en deuxième lecture. Le texte sera à l'Assemblée nationale ce dimanche avant son adoption définitive.

États-Unis - Une prise d'otages a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans une synagogue au Texas. L'assaillant a été abattu et les quatre otages sont sains et saufs.