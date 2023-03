Une nouvelle campagne de recrutement militaire sera lancée samedi 1er avril par le Kremlin, avec l'objectif de trouver 400.000 volontaires. Un moyen privilégié à une nouvelle mobilisation générale, comme celle de septembre dernier, qui serait impopulaire.

À la veille du lancement officiel de la campagne, cette dernière a déjà commencé dans une quarantaine de régions. À Oufa, en Bachkirie, au centre de la Russie, une tente est dressée au milieu du marché central. Une affiche lance un appel aux candidats : "Le moment est venu, on t'attend".

Plus au sud de la Russie, à environ 150 kilomètres de la frontière ukrainienne, une caravane reçoit les potentiels candidats. Comme ce volontaire interrogé par la télévision de la ville de Koursk : "Aujourd'hui le pays a besoin de nous, il faut soutenir la patrie. On doit tous se rassembler, comme ça s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de notre pays."

En plus de ce recrutement de volontaires, l'armée russe lance également demain sa conscription de printemps. 147.000 jeunes vont être appelés sous les drapeaux.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - L'ancien président Donald Trump a été inculpé cette nuit pour avoir utilisé de l'argent de sa campagne de 2016 afin de faire taire Stormy Daniels, une star du X, qui affirme avoir eu une liaison avec lui.

Syndicats - Aura-t-on une CGT plus dure contre le gouvernement et sa réforme des retraites ? L'élection du successeur de Philippe Martinez est en cours.

Coronavirus - La Haute autorité de santé recommande de lever l'obligation de vaccination contre le Covid pour les soignants.

