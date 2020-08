publié le 20/08/2020 à 09:11

Depuis six mois, Mélissa est bloquée au nord de Madagascar avec son enfant de onze mois. Impossible pour elle de rallier la capitale pour y prendre l'avion en direction de la France : il n'y a plus de vols intérieurs, et il est impossible pour la mère de famille de conduire six ou sept jours sur des pistes mal entretenues en pleine saison des pluies.

"Je voudrais trouver un transport pour remonter à la capitale et rentrer chez nous. Notre vie est en pause là et nous n'avons aucune solution", explique-t-elle au micro de RTL.



Mélissa et sa famille sont en colère contre le consulat de France qui n'a pas encore trouvé comment les rapatrier. Elle s'inquiète de plus en plus pour la santé de son bébé. Ses vaccins sont à jour mais impossible de faire les rappels sur place. En attendant de pouvoir rentrer chez elle, Mélissa s'est résolue à louer un appartement meublé à 8.000 kilomètres de son domicile.

À écouter également dans ce journal

Ligue des champions - La finale opposant le PSG au Bayern de Munich inquiète déjà les autorités en plein rebond de l'épidémie. La Préfecture de Paris souhaite instaurer des fans zones mais la mairie s'y oppose.

États-Unis - À l'unisson, Barack Obama et Kamala Harris, colistière de Joe Biden, ont dénoncé les failles du président américain Donald Trump qui n'a, selon eux, "jamais" pris la mesure de son poste.

Culture - Il y a tout juste 40 ans, Joe Dassin disparaissait, emporté par une crise cardiaque. Le chanteur a laissé dans l'histoire de nombreux tubes, dont Aux Champs-Élysées.