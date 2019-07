L’incroyable découverte sur une plage de Madagascar

publié le 20/07/2019 à 10:32

C’est sur la côte Est de Madagascar que Mathieu Bellon, un navigateur amateur, a découvert le monocoque Bastide Otio dont tout le monde avait perdu la trace en décembre 2016, suite à une grave avarie dans le sud de l’océan Indien.

"Sa découverte remonte à Novembre 2018, il se situait sur la côte Est de Madagascar", a écrit Mathieu Bellon dans un email adressé à Kito de Pavant la semaine dernière avec une photo de l’épave : "Nous étions dans cette zone de navigation à l'occasion d'une croisière, ça nous a intrigués et je me suis rappelé votre mésaventure au cours du Vendée Globe, dans le sud de l'océan Indien."

C’était le 6 décembre 2016. Ce jour là, un mois pile après le départ du Vendée Globe, Kito de Pavant naviguait au Nord des îles Crozet lorsqu’un OFNI (objet flottant non identifié) lui a barré la route. Le choc violent avait stoppé le bateau et provoqué une grave avarie de quille et une importante voie d’eau.

Par chance, le Marion Dufresne, navire en charge du ravitaillement des Terres Australes et Antarctiques Françaises qui était à proximité avait pu secourir Kito de Pavant qui fut récupéré sain et sauf. Le skipper occitan avait alors étudié toutes les solutions pour tenter de récupérer son bateau mais le 13 décembre, les balises de Bastide Otio avaient définitivement cessé d’émettre, indiquant le chavirage.

"À ce stade, je n'avais plus aucun espoir de le retrouver... Depuis, on me demande tous les jours si je sais où il est. Maintenant j’ai la réponse ! C’est le dernier endroit où j’aurais cherché. Avec les vents portants, je m’attendais à le retrouver en Nouvelle-Zélande ou au Chili, certainement pas à Madagascar. Mais le bateau a chaviré et finalement ce sont les effets des courants qui l’ont emporté sur les effets des vents. Il a fait un voyage assez incroyable autour de l’océan Indien, en remontant la côte ouest de l’Australie, pour se retrouver dans les Alizés de sud-est et faire la route vers l’Afrique. Ça fait un choc, car il ne reste pas grand-chose de Bastide Otio. Le bateau a été abîmé par l’océan Indien mais surtout complètement désossé pour récupérer tout ce qui pouvait l’être".

Ce n’est que la semaine dernière que Mathieu Bellon a décidé d’entrer en contact avec Kito "Le bateau a subi quelques découpes comme vous pourrez le constater sur les photos. Il faut dire qu'à Madagascar rien ne se perd", a-t-il écrit.

"On connait donc la fin du voyage du bateau. Je préfère savoir qu’il a servi de matière première pour des tas d’objets utiles à Madagascar, plutôt que l’imaginer continuer à être un danger flottant pour les marins du prochain Vendée Globe ou du Trophée Jules Verne. Ça me permet de tourner la page", conclut Kito qui ne sera pas au départ du Vendée Globe 2020.