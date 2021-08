Les infos de 8h - Coronavirus : pourquoi des millions d'Américains pourraient perdre leur logement ?

Des millions de familles Américaines pourraient être expulsées de leur logement. Aux États-Unis, la pandémie a aggravé la crise économique et au plus fort de la crise sanitaire, un moratoire empêchait des expulsions pour loyers impayés, mais ce moratoire a expiré. Conséquence : plus de 10 millions de personnes, en retard sur le paiement de leurs loyers, pourraient perdre leur logement.

Avec le variant Delta qui menace les États-Unis de plus en plus, l'administration Biden aurait aimé pouvoir prolonger le moratoire sur les expulsions mais ses mains sont liées. La Cour suprême a indiqué le mois dernier que seul le Congrès avait le pouvoir d'étendre cette mesure. Limiter les mouvements de population et donc les contaminations, c'était pourtant la raison avancée pour interdire les départs forcés de locataires. Alors Washington se penche sur d'autres solutions et le Trésor devrait débloquer assez vite une subvention supplémentaire.

Il sera encore interdit d'expulser pour quelques mois de loyers impayés à New York, Washington ou en Californie. Les analystes estiment tout de même que 2 millions d'Américains ont réussi à garder leur toit grâce au moratoire et s'attendent à des milliers d'expulsions dès demain et à la plus grande crise du logement depuis la grande dépression.

À écouter également dans ce journal

Tourisme - "Cette année, nous espérons accueillir 50 millions de touristes étrangers, contre 35 millions l'an passé, et 90 millions en 2019. L'été est donc porteur d'espoir", affirme le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Cependant selon lui, la clientèle internationale "lointaine", cruciale notamment pour Paris, risque de faire encore largement défaut.



Manifestation - 204.090 manifestants dont 14.250 à Paris se trouvaient dans les rues de France ce samedi 31 juillet. Des manifestations qui ont rassemblé essentiellement des opposants à l'extension du passe sanitaire pour le troisième week-end consécutif.

JO de Tokyo - L'équipe de France de fleuret messieurs, vice-championne olympique à Rio-2016, s'est qualifiée pour la finale des JO de Tokyo en battant le Japon 45 à 42, dimanche à Chiba, ce qui assure à la France une 21e médaille.